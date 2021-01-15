После этого Зеленский вынужден будет отойти в сторону — эксперт

Президента Украины ждет тяжелый период
На президента Украины Владимира Зеленского давят оппозиционеры. Они даже готовы объединяться, чтобы скинуть действующего главу государства. Такое мнение выразил журналист Александр Артищенко.
Он поделился своей информацией о том, что глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и пророссийской политик, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук начали переговоры о совместных действиях против Зеленского. По плану, до начала февраля должны в Украине начаться протестные действия. В самом феврале по плану политиков ситуация в стране дойдет до того предела, что оппозиционеры начнут разговаривать на языке ультиматумов с действующим президентом, пишет УРА-Информ со ссылкой на Версии.
По мнению эксперта, Зеленскому поставят два ультиматума — замена правительства и отмена внеочередных парламентских выборов.
«Как только будет закончен этот этап, наступит следующий – переход к парламентской республике. Это приведет к концу власти. Владимир Зеленский вынужден будет отойти в сторону, а реальная борьба начнется между Тимошенко и Медведчуком», — считает эксперт.
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