После этого Зеленский вынужден будет отойти в сторону — эксперт

Президента Украины ждет тяжелый период

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На президента Украины Владимира Зеленского давят оппозиционеры. Они даже готовы объединяться, чтобы скинуть действующего главу государства. Такое мнение выразил журналист Александр Артищенко.

Он поделился своей информацией о том, что глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и пророссийской политик, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук начали переговоры о совместных действиях против Зеленского. По плану, до начала февраля должны в Украине начаться протестные действия. В самом феврале по плану политиков ситуация в стране дойдет до того предела, что оппозиционеры начнут разговаривать на языке ультиматумов с действующим президентом, пишет УРА-Информ со ссылкой на Версии.

По мнению эксперта, Зеленскому поставят два ультиматума — замена правительства и отмена внеочередных парламентских выборов.

«Как только будет закончен этот этап, наступит следующий – переход к парламентской республике. Это приведет к концу власти. Владимир Зеленский вынужден будет отойти в сторону, а реальная борьба начнется между Тимошенко и Медведчуком», — считает эксперт.

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