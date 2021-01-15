Общество

Большие проблемы боевиков в ОРДО: массово сидят на наркотиках

Проблему уже называют критической

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Среди боевиков много тех, кто присел на наркотики. Ситуация настолько критическая, что их боевикам даже приходится сдавать специальные анализы для того, чтобы определить есть ли наркотических веществ в организме.

В так называемой «1 бригаде армии «ДНР» («Первая Славянская бригада») ситуация критическая. В случае подтверждения того, что боевик употреблял наркотики, он становится кандидатом на увольнение с «черной меткой». Что означает, что он не сможет устроиться на «службу» в дальнейшем.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«Быть уволенными рискуют также те, кто злоупотребляет энергетическими напитками (энергетиками), а также сердечными лекарствами (барбитуратами) –они оставляют в организме след, который может быть засчитан как результат употребления наркотиков. Стоит отметить, что периодические проверки на наличие запрещенных средств в организме происходят в разных частях», — пишет источник.

В тоже время отмечается, что «чистят» боевиков и в том числе из-за того, что в «ДНР» уже в ближайшее время станет больше российских кадровых военных.

Ранее мы сообщали о коррупции в ОРДЛО.

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