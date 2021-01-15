Большие проблемы боевиков в ОРДО: массово сидят на наркотиках

Проблему уже называют критической
Среди боевиков много тех, кто присел на наркотики. Ситуация настолько критическая, что их боевикам даже приходится сдавать специальные анализы для того, чтобы определить есть ли наркотических веществ в организме.
В так называемой «1 бригаде армии «ДНР» («Первая Славянская бригада») ситуация критическая. В случае подтверждения того, что боевик употреблял наркотики, он становится кандидатом на увольнение с «черной меткой». Что означает, что он не сможет устроиться на «службу» в дальнейшем.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.
«Быть уволенными рискуют также те, кто злоупотребляет энергетическими напитками (энергетиками), а также сердечными лекарствами (барбитуратами) –они оставляют в организме след, который может быть засчитан как результат употребления наркотиков. Стоит отметить, что периодические проверки на наличие запрещенных средств в организме происходят в разных частях», — пишет источник.
В тоже время отмечается, что «чистят» боевиков и в том числе из-за того, что в «ДНР» уже в ближайшее время станет больше российских кадровых военных.
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