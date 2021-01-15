Политика

Уже готова замена: стало известно, кто возглавит МОЗ после отставки Степанова

Виктор Ляшко может стать новым главой МОЗ

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Уже некоторое время ходят слухи о том, что министр здравоохранения Максим Степанов в ближайшее время потеряет свою должность. Отмечается, что причиной отставки является плохая борьба с распространением коронавируса – Степанов ввел карантин хотя статистика заболеваний падала, а также не справляется с кейсом вакцинации от ковида.

Источники сообщают, что заменит Степанова главный санврач Виктор Ляшко. Он уже прошел собеседование в Офисе Президента и является «запасным» вариантом на пост главы МОЗ, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Ляшко продолжает делать политические заявления и прокачивать кейс с вакциной, получая только позитив, а весь негатив падает на Степанова… Как пояснил источник, Степанов проигрывает сейчас борьбу за кресло, а также он «утомил» Офис Президента своей «политической игрой»…Наш МОЗ полностью проиграл битву за вакцинный кейс, из-за этого нас приравнивают с «африканскими странами». Этим также недовольны в ОП и хотят обвинить Степанова в провале вакцинного кейса», -пишет источник.

Также отмечается, что рейтинговые агентства уже в ближайшее время должны провести опрос по поводу доверия населения к Степанову и к ситуации с введением локдауна.

Ранее мы сообщали, что Степанов может потерять свою должность уже в феврале.

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