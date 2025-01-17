Здоровье
Родион Власов

В каком виде морковь приносит максимум пользы: пояснение медиков

Морковь известна как богатейший источник бета-каротина, который в организме преобразуется в витамин А. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Newsyou. Это ценное вещество способствует...
Политика
Родион Власов

Израиль и ХАМАС официально подписали соглашение: СМИ раскрыли детали договора

В четверг, 16 января, в Дохе (Египет) официально подписано соглашение между Израилем и группировкой ХАМАС. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Аxios. В нем...
Культура
Родион Власов

Трамп назначил знаменитых актеров своими послами в Голливуде: о ком речь (фото)

Дональд Трамп подчеркнул, что они должны вернуть «Золотой век» центру киноиндустрии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Дональда Трампа. За несколько...
Культура
Родион Власов

Почему нижнюю пуговицу пиджака не застегивают: история и современность

Каждый мужчина, который носил деловой костюм, наверняка слышал о негласном правиле — оставлять нижнюю пуговицу пиджака расстегнутой. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Nexpress....
Выбор на УРА
Родион Власов

У Соловьева паника из-за дронов ВСУ: в истерике призвал зенитчиков РФ не сбивать их

Российский пропагандист Владимир Соловьев выступил с резкой критикой работы противовоздушной обороны РФ, заявив о хаосе и безответственности в стране. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой...
Общество
Родион Власов

Международный реестр убытков открыл для Украины еще одну категорию: о чем идет речь

Реестр убытков, которые нанесла Россия во время войны против Украины, начал принимать заявления по еще одной категории. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Офис...
Акцент
Родион Власов

Зеленский раскрыл причины своего разочарования в администрации Байдена: детали

Владимир Зеленский рассказал, что несколько разочарован политикой администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Владимира Зеленского. Речь идет о некоторых...
Выбор на УРА Происшествия
Родион Власов

Ермак начал «зачищать» в Украине людей Сороса: инсайдер раскрыл, в чем задумка

Источники в Офисе Президента Украины сообщают о значительных изменениях в подходах к управлению государственными компаниями. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на телеграм-канал «Резидент». «По...
Политика
Родион Власов

У Трампа готовят особый план по Госдепу: стало известно, в чем он заключается

Политические переходы в США часто сопровождаются кадровыми перестановками, однако планы команды Дональда Трампа вызывают особый интерес. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Reuters. Согласно...
Акцент
Родион Власов

Будет ли в РФ новая мобилизация: в Госдуме дали четкий ответ

В российском информпространстве все чаще звучат заявления о том, что новая мобилизация не требуется. Об этом сообщает «УРА-Информ», ссылаясь на росСМИ. Глава комитета Государственной думы...

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