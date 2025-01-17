Морковь известна как богатейший источник бета-каротина, который в организме преобразуется в витамин А. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Newsyou. Это ценное вещество способствует...
В четверг, 16 января, в Дохе (Египет) официально подписано соглашение между Израилем и группировкой ХАМАС. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Аxios. В нем...
Дональд Трамп подчеркнул, что они должны вернуть «Золотой век» центру киноиндустрии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Дональда Трампа. За несколько...
Каждый мужчина, который носил деловой костюм, наверняка слышал о негласном правиле — оставлять нижнюю пуговицу пиджака расстегнутой. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Nexpress....
Российский пропагандист Владимир Соловьев выступил с резкой критикой работы противовоздушной обороны РФ, заявив о хаосе и безответственности в стране. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой...
Реестр убытков, которые нанесла Россия во время войны против Украины, начал принимать заявления по еще одной категории. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Офис...
Владимир Зеленский рассказал, что несколько разочарован политикой администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Владимира Зеленского. Речь идет о некоторых...
Источники в Офисе Президента Украины сообщают о значительных изменениях в подходах к управлению государственными компаниями. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на телеграм-канал «Резидент». «По...
Политические переходы в США часто сопровождаются кадровыми перестановками, однако планы команды Дональда Трампа вызывают особый интерес. Об этом сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Reuters. Согласно...
В российском информпространстве все чаще звучат заявления о том, что новая мобилизация не требуется. Об этом сообщает «УРА-Информ», ссылаясь на росСМИ. Глава комитета Государственной думы...