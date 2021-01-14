В ОРДЛО грядут чистки чиновников: опубликован «расстрельный список»

К «власти» на территории Луганска хотят прийти «лоббисты интересов „Партии регионов“»

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В рядах чиновников, которые сейчас работают на временно оккупированных территориях Луганской области, грядут чистки. Об этом сообщают телеграм-каналы, освещающие жизнь в ОРДЛО, передает УРА-Информ.

Предполагается, что к «власти» на территории Луганска хотят прийти «лоббисты интересов „Партии регионов“». Они уже не скрывают тех, кого будут увольнять.

Местные «власти» готовы уволить:

Сергея Козлова — «председатель правительства»,

Юрия Першикова — «министр связи»,

Вячеслава Матвеева — заместитель «главы» «администрации»,

Наталию Пащенко — «министр здравоохранения»,

Олега Вольмана — главврач луганской горбольницы,

Татьяну Богородько — «гендиректор» «Луганскгаза»,

Дениса Мирошниченко — «председатель народного совета»,

Марину Филиппову — советник «главы» ОРЛО,

Сергея Жевлакова — «глава» «администрации» Кадиевки.

«И Жевлаков, и Мирошниченко, и Пащенко с Вольманом в этом «расстрельном списке» оказались по той же самой причине, дабы скрыть отношение к коррупционным схемам кураторов ТГ-канала. Набившая оскомину тема «неугодности» Козлова объясняется очень легко — ну не дает мужик спокойно высасывать последнее из шахт «республики». И ход с некомпетентной Костенко на должности вице-премьера тоже неплохой. За ее провалы в сфере экономики будет отвечать именно Козлов», — пишут авторы пабликов.

Помимо этого они добавили, что российские кураторы планируют уволить Матвеева за давние дружеские отношения с «премьером» Луганска. Першиков также может быть снят с должности за взятый контроль над региональной информационной повесткой.

«Вывод один: вся эта „информационная кампания“ — не что иное как расчистка поляны для проведения местных выборов по плану Украины», — отмечают в пабликах.

Ранее сообщалось, что в так называемой «народной милиции ЛНР» на территориях ОРДЛО в связи с перемирием и официальным запретом на активные боевые действия сократились и доходы террористов, которые состоят в незаконных вооруженных формированиях.