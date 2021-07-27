Украина завоевала третью медаль на Олимпийских играх в Токио

Костевич и Омельчук заняли третье место в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета

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Очередной день на Олимпиаде в Токио стартовал с очень приятных новостей для Украины. Наша сборная завоевала третью медаль, снова бронзовую.

Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В квалификационном раунде Костевич — Омельчук показали третий результат, уступив представителям ОКР лишь по дополнительным показателям. Таким образом, украинский дуэт попал в бронзовый финал, пишет УРА-Информ.

В борьбе за медаль украинцы встречались с представителями Сербии и в напряженном поединке сумели одолеть своих соперников со счетом 16:12.

Это первая медаль для украинских стрелков в Токио. В личных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров украинцы дважды были четвертыми Павел Коростылев и Елена Костевич финишировали на этих местах.

Ранее мы сообщали, что украинские теннисистки продолжают успешное выступление на турнире.