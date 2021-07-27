Политика

Против Зеленского создали негласную широкую коалицию: что известно

Ситуация в политических кругах сейчас для Зеленского ухудшается

Время чтения: 46 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда время от времени моделируют ситуация с внеочередными президентскими выборами. На такой ход Офис президента вполне может пойти, ведь непонятно какой рейтинг будет у действующего президента за пару лет, а сейчас он снова лидер перегонов.

Тем более сообщается, что ситуация в политических кругах сейчас для Зеленского ухудшается. Есть подтверждение того, что против него было создана целая негласная коалиция, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента снова начали моделировать ситуацию с внеочередными президентскими выборами в Украине. На Банковой получают информацию от СБУ о создание негласной широкой коалиции против власти, в которую входят разные политические группы и влиятельные силовики, цель которых спровоцировать социальный кризис в стране и ослабить Зеленского», — пишет паблик.

Таким образом, чтобы не потерять власть Зеленский может пойти на внеочередные президентские выборы.

Ранее мы сообщали, что В ОП дали команду искать компромат на сына Байдена.

Счастлив
Счастлив
50 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
50 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 1
В

Последние статьи

Северный поток 2 — две стратегии Зеленского и Ко

Выбрали мягкий и жесткий варианты

Украина запретила въезд в страну моряков, которые получили паспорта РФ в аннексированном Крыму

Инцидент произошел в украинском пункте пропуска «Морской порт Южный»

Голосование жителей ОРДЛО на выборах в РФ: в МИД озвучили официальную позицию

Привлечение граждан Украины к выборам в Госдуму РФ автоматически делает нелегитимными таке «выборы»

Гиркин предупредил о большой войне на Донбассе

Ждут наступления НАТО

США: мы консультировались с Украиной по поводу Северного потока — 2

Нед Прайс о скандальном документе

Офис президента намерен изменить формат Крымской платформы

Это будет клуб друзей Украины

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap