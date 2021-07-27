Против Зеленского создали негласную широкую коалицию: что известно

Ситуация в политических кругах сейчас для Зеленского ухудшается

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда время от времени моделируют ситуация с внеочередными президентскими выборами. На такой ход Офис президента вполне может пойти, ведь непонятно какой рейтинг будет у действующего президента за пару лет, а сейчас он снова лидер перегонов.

Тем более сообщается, что ситуация в политических кругах сейчас для Зеленского ухудшается. Есть подтверждение того, что против него было создана целая негласная коалиция, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента снова начали моделировать ситуацию с внеочередными президентскими выборами в Украине. На Банковой получают информацию от СБУ о создание негласной широкой коалиции против власти, в которую входят разные политические группы и влиятельные силовики, цель которых спровоцировать социальный кризис в стране и ослабить Зеленского», — пишет паблик.

Таким образом, чтобы не потерять власть Зеленский может пойти на внеочередные президентские выборы.

Ранее мы сообщали, что В ОП дали команду искать компромат на сына Байдена.