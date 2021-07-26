Спорт

ОИ-2020: украинские теннисистки продолжают успешное выступление на турнире

Свитолина и сестры Киченок идут дальше

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Украинские теннисистки продолжают успешное выступление на Олимпийских играх в Токио. В парном и одиночном разрядах представительницы Украины сумели преодолеть вторые круги соревнований.

Так первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге одиночных соревнований играла против представительницы Австралии Айли Томлянович. Это была четвертая встреча между теннисистками, во всех предыдущих поединках украинка побеждала, пишет УРА-Информ.

Матч для Свитолиной получился тяжёлым. Она проиграла первую партию, но взяла второй сет. Третья партия также осталась за украинкой, теперь на нее ждёт матч за ¼ финала против представительницы Греции Марии Саккари.

В тоже время уже в четвертьфинал Олимпиады прибились Людмила и Надежда Киченок, которые играют в паре. Во втором круге соревнований они переиграли итальянок Сарру Эррани и Ясмине Паолини. Украинки разобрались со своими соперниками в двух местах.

В следующем раунде соревнований украинки сыграют с россиянками.

Ранее мы сообщали, что украинка Харлан прекратила борьбу уже в первом своем поединке на Олимпиаде.

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