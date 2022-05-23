Политика

Арестович раскрыл, что Кремль будет преподносить россиянам как «победу» в Украине: детали заявления

Один из ключевых представителей Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что Российская Федерация намерена по-особенному представлять свои достижения на территории Украинского государства. По его словам, своеобразная «победа» Кремля будет заключаться во взятии определенных территорий.

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Об этой информации сообщила «Лига.Новости», передает «УРА-Информ».

В самом начале Арестович отметил, что Владимир Путин постарается «продать» своему населению в качестве победы взятие Мариуполя, а также выход на границы Луганской области. Представитель Зеленского уверен в том, что в дальнейшем глава Кремля будет заинтересован в переговорах.

«Напомню здесь слова главы администрации президента России Сергея Кириенко. Он сказал, что РФ сегодня вынуждены воевать не с Украиной, а с объединенным Западом на территории этого государства, и руками украинцев. Тут можно сказать, что они ведут к тому, дабы продать обществу РФ какие-то скромные результаты данной войны. Хотя бы взятие Мариуполя – это уже победа для них и выход на границы Луганской области», – заключил Арестович.

Напомним, Зеленский сказал, что думает о запрете выезда за границу мужчинам от 18 до 60 лет: важное заявление.

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