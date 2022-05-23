Обезьянья оспа распространяется по миру: врачи рассказали, насколько она опасна и заразна

Уже в этом месяце организация ВОЗ смогла зафиксировать целых 92 случая нового заболевания. Обнаружили обезьянью оспу в 12 государствах, которые даже не являются эндемиками для данного заболевания. Специалист из Великобритании по имени Сьюзан Хопкинс сообщила, с чем эксперты столкнулись на самом деле.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Представитель Агентства по безопасности здравоохранения Британии сказала, что вышеупомянутое заболевание редко фиксируют за пределами Африканского континента. Однако уже сейчас оспу обнаружили в Австралии, Северной Америке, а также Европе.

По ее словам, заболевание может передаваться от человека к человеку. Однако для этого нужен тесный физический контакт, включая половой акт. Другие механизмы передачи все еще уточняются, поскольку заболевание находится на стадии изучения.

Хопкинс утверждает, что большинство заразившихся людей чувствуют лихорадку, ломоту, озноб, потерю сил. Однако в тяжелых случаях может проявляться сыпь наряду с поражениями лица, и других частей тела.

«Прекрасно знаем, что в Европе вводили ограничительный период. Но понятия не имеем, откуда взялось данное заболевание…Как оно в Европе оказалось. Однако сейчас для населения планеты риск еще мал. Впрочем, на чеку нужно быть. Мы твердим обществу: если у вас проявились симптомы болезни, держитесь подальше от людей, избегайте тесного контакта с ними, и обратитесь к врачу, чтобы как можно быстрее начать лечение», – закончила доктор.

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