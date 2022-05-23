Общество

Зеленский сказал, что думает о запрете выезда за границу мужчинам от 18 до 60 лет: важное заявление

Глава Украинского государства решил ответить на петицию, которая собрала десятки тысяч голосов. Люди требовали, чтобы власти Украины разрешили всем желающим лицам мужского пола от 18 до 60 лет покидать территорию страны.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

«Я не могу до конца понять, к кому направлена данная петиция. Ее направили ко мне или, возможно, к родителям тех воинов, которые отдавали свои жизни за Украину? На сегодняшний день от 50 до 100 человек (могут погибать) на самых сложных направлениях…Когда ко мне обращаются с такой петицией, я считаю, что ее нужно перенаправить, как будто она не ко мне», – сообщил Зеленский.

В конце же источник подчеркнул, что запрет на выезд мужчинам может служить для власти своеобразным ресурсом для мобилизации, поскольку работы в Украине практически нет.

Напомним, российские снайперы убивают медиков в первую очередь: ВСУ рассказали о подлости рашистов.

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