Во Вселенной существует «копия» нашего мира: ученые пришли к неожиданному открытию

В западном журнале Physical Review Letters некоторые группы экспертов сообщили о том, что космос обладает своеобразным «зеркалом». Более того, данный зеркальный мир даже может влиять на наш.

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Об этой информации сообщили в Ferra, передает «УРА-Информ».

Были опубликованы целых 3 исследования, в соответствии с которыми была выдвинута гипотеза. Ее основали на проблемах с постоянной Хаббла. Выяснилось, что все сделанные ранее прогнозы для этой константны не могут соответствовать реальности. По этой причине эксперты начали пытаться узнавать, что же служит причиной несоответствия.

Было выдвинуто предположение о зеркальном мире, который в данный момент человечество не может увидеть.

«Подобные слова могут показаться истинным безумием. Однако подобные зеркальные миры много были описаны в трудах по физике. Таков мир имел бы возможность не только влиять на наш мир с помощью гравитации, но так же и определять постоянную Хаббла», – заключили исследователи.

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