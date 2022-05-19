Украина может повторить Карабахский сценарий: источник раскрыл, что моделируют в кругах власти

На протяжении почти 3-х месяцев воздушные тревоги в целом ряде областей Украинского государства не утихают, а война, к сожалению, продолжается. Потому некоторые эксперты решили смоделировать ситуацию, при которой возможна продолжительная война.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что в кругу специалистов моделируют соответствующий трек. Есть вероятность, что украинский кризис в ситуативном порядке способен повторить карабахский сценарий, в соответствии с которым продвижение фронтов приостанавливается», – сказано в начале сообщения.

Затем было дополнено, что, в случае если вышеупомянутое станет правдой, то на карте Украины появятся ситуативные границы. Кроме того, мир наступит, однако он будет непродолжительным. Если же он и наступит, то только для того, чтобы обе стороны усилились.

«Скорее всего, данная мирная передышка начнется в конце этого года. Не исключается, что и в 2023 году», – заключил источник.

Напомним, курс гривны в Украине может резко измениться: глава НБУ сказал, что хотят внедрить.