Политика

Порошенко анонсировал «депутинизацию» РФ: экс-президент сделал необычное предложение миру

Бывший лидер Украины Петр Порошенко дал достаточно резкое интервью представителям западной прессы. В нем он сообщил о том, что не только Российская Федерация, но и весь мир нуждается в своеобразной «депутинизации».

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем телеграм-канале, передает «УРА-Информ».

«Депутинизация по всем фронтам – в Европе, России и мире. Если мы не сделаем этого, то уже через год, а может и два, Путин может снова постучать в двери какой-то соседней страны. Может даже не соседней. Об этом сообщил в эфире телеканала GB News Великобритании», – коротко подметил Порошенко.

В видеоролике экс-глава государства сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине. По его словам, только цивилизованный мир, собрав все силы, может остановить диктатора на своем посту.

Как сообщалось ранее, Порошенко, Ющенко и Кучма обратились к мировому сообществу с важным призывом: подробности.

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