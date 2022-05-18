Экономика

Курс гривны в Украине может резко измениться: глава НБУ сказал, что хотят внедрить

Национальный банк Украины пытается всеми силами помогать экономике страны. Именно поэтому глава НБУ Кирилл Шевченко выступил с сообщением о том, что, возможно, будет принято соответствующее решение по валютам.

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Об этой информации сообщил «Минфин», передает «УРА-Информ».

Шевченко сообщил о том, что уже сейчас эксперты НБУ рассматривают возможность для смягчения определенных валютных ограничений. По его словам, так же поднимается вопрос насчет того, чтобы возвратиться к режиму плавающего обменного курса.

«Такая мера сможет принести большую стабильность, если речь касается валютного рынка», – подытожил Шевченко.

Авторитетные аналитики, в свою очередь, пока не сообщают о том, к чему это все-таки приведет в условиях усугубляющегося кризиса. Однако известно, что в Кабмине еще временем ранее предупредили о возможном сокращении совыплат из-за военных действий в стране.

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