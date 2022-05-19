Общество

Зеленский подписал указ о продлении военного положения в Украине: подробности

Лидер Украинского государства Владимир Зеленский решил продлить закон касательно военного положения. На сей раз он был продлен на целых 90 дней. То есть, почти до самого конца летнего периода.

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Об этой информации сообщили в «Сегодня», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что указ был подписан еще 18 мая. В соответствии с ним, всеобщая мобилизация будет и дальше продолжаться. Так же будет продлено военное положение наряду со всеми вытекающими из него: досмотр подозрительных лиц на улицах, комендантские часы, усиленные работы воинских частей, военкоматов и т.д.

Так же запрещается мужчинам от 18 до 60 лет покидать Украину без соответствующих причин, которые утверждены в законодательстве. Как известно, если этот закон нарушить, то гражданин понесет административную, а в особо тяжких случаях и уголовную ответственность.

На этом фоне неизвестно, будут ли продлевать после лета закон о военном положении в государстве. Многие только надеются на то, что к тому времени у ВСУ получится выбить российских оккупантов со своей земли.

Напомним, РФ и Украина приостановили переговоры: Подоляк сказал, что произошло.

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