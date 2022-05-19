Политика

В Кремле утвердили новую стратегию по Украине: Mi-6 передали важные данные ОП

Российская Федерация не хочет сворачивать так называемую «спецоперацию» в Украинском государстве. Более того, РФ готовится принимать тактику затяжной войны, которая должна сыграть на руку в долгосрочной перспективе властям России.

Время чтения: 25 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 представили разведданные в Офис Президента, а также Генштаб касательно того, что Кремль утвердил стратегию затяжной войны в Украине. Российская Федерация намерена выйти на границы Донецкой, а также Луганской областей, таким образом, стабилизировав фронт», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что благодаря вышеупомянутому Кремль сумеет создать оборонительные рубежи по всему периметру тех территорий, которые были заняты.

Так же ранее сообщалось, что Стрелков анонсировал наступление ВСУ на Донбасс: экс-боевик сказал, чего ждать РФ.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украина может повторить Карабахский сценарий: источник раскрыл, что моделируют в кругах власти

На протяжении почти 3-х месяцев воздушные тревоги в целом ряде областей Украинского государства не утихают, а война, к сожалению, продолжается. Потому некоторые эксперты решили смоделировать ситуацию, при которой возможна продолжительная война.

Порошенко анонсировал «депутинизацию» РФ: экс-президент сделал необычное предложение миру

Бывший лидер Украины Петр Порошенко дал достаточно резкое интервью представителям западной прессы. В нем он сообщил о том, что не только Российская Федерация, но и весь мир нуждается в своеобразной «депутинизации».

В России нашли виновных за провал войны в Украине: кто это

Уже несколько человек потерло свои должности.

Глава Всемирной продовольственной программы обратился к Путину: если у вас есть сердце, откройте порты

Все из-за украинского экспорта зерна.

Кулеба назвал, что именно будет считаться победой для Украины в войне с Россией

Для этого нужно вернуть Крым и Донбасс.

Арестович дал новый прогноз – к этому времени война точно не закончится

Советник главы Офиса президента о том, когда закончатся военные действия в Украине.