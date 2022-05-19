В Кремле утвердили новую стратегию по Украине: Mi-6 передали важные данные ОП

Российская Федерация не хочет сворачивать так называемую «спецоперацию» в Украинском государстве. Более того, РФ готовится принимать тактику затяжной войны, которая должна сыграть на руку в долгосрочной перспективе властям России.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 представили разведданные в Офис Президента, а также Генштаб касательно того, что Кремль утвердил стратегию затяжной войны в Украине. Российская Федерация намерена выйти на границы Донецкой, а также Луганской областей, таким образом, стабилизировав фронт», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что благодаря вышеупомянутому Кремль сумеет создать оборонительные рубежи по всему периметру тех территорий, которые были заняты.

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