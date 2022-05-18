Порошенко, Ющенко и Кучма обратились к мировому сообществу с важным призывом: подробности

Бывшие лидеры Украинского государства Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма решили записать внушающее обращение к международным партнерам. Как утверждает один из экс-лидеров страны, задумка такого сообщения в том, чтобы забрать из плена «азовцев».

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем телеграм-канале, передает «УРА-Информ».

«Сегодня все мы должны объединиться для того, чтобы забрать из плена «азовцев». То же самое касается всех украинских военных. Вообще всех тех, кого удерживает российский агрессор. Вместе с Ющенко и Кучмой обратились к руководителям стран-мира, чтобы они помогли нашим властям спасти военных на «Азовстали», – сообщил Порошенко в начале.

Ближе к концу он уже поблагодарил Генсека ООН Антониу Гутерреша, а также президента МККК Петеру Маурера, которые помогли вывести раненных с территории завода.

«Прекрасно осознаю, что дело нелегкое. Оно требует дополнительных усилий. Готов на любом этапе присоединиться к переговорным и координационным процессам, ведь все наши военные должны быть возвращены с плена домой», – заключил Порошенко.

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