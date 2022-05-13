Политика

Кремль намерен провести в Мариуполе референдум: Андрющенко назвал дату

Российская Федерация не прекращает попыток навердить Украинской государственности как таковой. Помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко получил информацию, что РФ намерена проводить так называемый «референдум» 15 мая в еще даже не захваченном городе.

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Об этой информации сообщил Андрющенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что дата 15 мая является возможной. Так, Андрющенко не исключает, что его могут провести как позже, так и раньше. По его словам, самопровозглашенный глава Мариуполя Константин Иващенко говорил именно об этой дате.

Так же Андрющенко не исключил, что вероятной целью Кремля является прямая интеграция Мариуполя в состав Российской Федерации. Помощник мэра города опасается подобного расклада вещей в самом зародыше – в переходе на код РФ в формате мобильной связи.

Однако пока на росТВ и со стороны российских властей не идет никакой речи о референдуме в Мариуполе. Тем не менее, главарь террористов из «ДНР» Денис Пушилин уже начал раздавать в городе паспорта так называемой «республики».

Напомним, РФ может начать войну против Швеции и Финляндии: представитель Кремля сделал тревожное заявление.

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