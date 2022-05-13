Политика

Генерал Ягун сказал, чем обернутся «учения» армии Беларуси на границе с Украиной: подробности

Военный эксперт и по совместительству генерал-майор Службы безопасности Украинского государства Виктор Ягун рассказал о том, почему маневров военнослужащих РБ на границе не стоит пугаться.

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Об этой информации сообщила Politeka, которая взяла интервью у Ягуна, передает «УРА-Информ».

«Для Беларуси эти учения ничем не обернутся. Они попросту хотят продемонстрировать, что у них присутствует возможности определенного рода. У них в запасе один полигон, который, в самом деле, находится рядом с нашей границей. Там рядом еще и польская граница. Вот почему складываются впечатления, будто бы они ведут войска к нам», – сказал в начале генерал.

Затем он добавил, что вышеупомянутые «учения» являются обычной реакцией на аналогичные маневры НАТО, которые ведутся на территории Польши.  Кроме того, он уверен, что у Лукашенко слишком мало бойцов на границе с Украиной, чтобы вообще хоть как-то изменить ситуацию внутри нашей страны.

Напомним, удар по Москве: Финляндия хочет скорее вступить в НАТО.

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