Зеленский признался, как можно было бы избежать войны: президент о ключевом факторе

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заговорил о том, что военного противостояния с Российской Федерацией могло бы и не быть при определенных условиях. По его словам, помогли бы в данном отношении эксперты НАТО.

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Об этой информации сообщили в Euronews, передает «УРА-Информ».

«На протяжении многих лет Евросоюз опасался того, что Украина вступит в НАТО. Ведь, как они говорили, если будет война с Российской Федерацией, то каждому придется воевать против нее. Против РФ? Я бы сказал, что бороться за Украину. Разве не в этом задумка НАТО?», – сказал в начале Зеленский.

Затем он начал утверждать, что, если бы Украина еще до начала войны вступила в Североатлантический альянс, то война обошла бы Киев и другие города стороной. Примечательно то, что именно это сказал Зеленский студентам.

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