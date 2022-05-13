Происшествия

Зеленский признался, как можно было бы избежать войны: президент о ключевом факторе

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заговорил о том, что военного противостояния с Российской Федерацией могло бы и не быть при определенных условиях. По его словам, помогли бы в данном отношении эксперты НАТО.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщили в Euronews, передает «УРА-Информ».

«На протяжении многих лет Евросоюз опасался того, что Украина вступит в НАТО. Ведь, как они говорили, если будет война с Российской Федерацией, то каждому придется воевать против нее. Против РФ? Я бы сказал, что бороться за Украину. Разве не в этом задумка НАТО?», – сказал в начале Зеленский.

Затем он начал утверждать, что, если бы Украина еще до начала войны вступила в Североатлантический альянс, то война обошла бы Киев и другие города стороной. Примечательно то, что именно это сказал Зеленский студентам.

Напомним, РФ готовит новый удар на восточном фронте: источник ОП раскрыл, каков будет шаг Кремля.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Белгородской области слышали взрывы и авиацию: ВСУ сообщили, что происходит

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание на то, что ночью 11 мая на территории одного из регионов РФ начало происходить неожиданное. Люди слышали какие-то взрывы, звуки стрельбы, а также авиацию.

Взрыв на пороховом складе в России: снова кто-то покурил не в том месте?

Очередной взрыв на военном складе в Российской Федерации.

Ночь в российском Белгороде снова прошла неспокойно: были слышны “хлопки” (ВИДЕО)

Российские города также привыкают жить в военное время.

У оккупантов РФ в Украине началась паника: СМИ выяснили, что они увидели в небе

Не так давно волонтеры из сообщества InformNapalm выложили аудио переговоров ВС РФ, которые были в шоке из-за ситуации в небе. Они увидели вполне обычный беспилотник «Байрактар», однако были свои нюансы.

Порошенко сказал, что думает о смерти Кравчука: экс-президент сказал важные слова

Недавно Украину как и немало людей за пределами нашей страны всколыхнула печальная новость о смерти первого президента Украинского государства Леонида Кравчука. Не умолчал о нем и пятый глава государства по имени Петр Порошенко.

В российском Белгороде ждут террористической атаки: заявление губернатора

В городе и области ввели “желтый” уровень террористической угрозы.