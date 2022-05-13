Политика

РФ может начать войну против Швеции и Финляндии: представитель Кремля сделал тревожное заявление

Заместитель представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский начал открыто угрожать странам Скандинавии. По его словам, Россия может начать так называемую «спецоперацию» в Швеции, а также Финляндии.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил официальный телеграм-канал ВСУ, передает «УРА-Информ».

«Только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Североатлантического альянса окажутся там, то данные территории станут возможной целью для военных Российской Федерации», – процитировали Полянского военные Украины.

Что более тревожно, Полянский даже сделал заявление о ядерном оружии. Он сказал при международных представителях, что, если ядерной державе кто-то угрожает, то учитывать необходимо и все остальные варианты.

К сожалению, так и неизвестно, какую именно угрозу НАТО несет для Кремля. Однако известно то, что Финляндия уже начала готовить свои войска к возможным провокациям на границе и даже полноценной войне.

Напомним, Москва будет пытаться прекратить войну – Пионтковский поделился прогнозом по войне.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Эрдоган предложил вариант с эвакуацией военных из Азовстали: что ответил Путин

Российский президент хочет, чтобы украинские военные просто сдались.

Мировая безопасность находится под угрозой из-за России – глава Евросовета

Глава Евросовета высказался о возможной ядерной войне.

Я даже не думал, что так по-дурацки можно делать – Арестович о действиях российской армии

Советник главы Офиса президента рассказал некоторые нюансы.

Война будет проиграна – Гиркин неожиданно обратился к Путину

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» прокомментировал полный провал российской армии в Украине.

Москва будет пытаться прекратить войну – Пионтковский поделился прогнозом по войне

Политический эксперт и по совместительству публицист Андрей Пионтковский сообщил о том, что Российская Федерация со временем намерена завершать военные действия в Украинском государстве. Однако случится это не так скоро, как хотелось бы многим.

Кац раскрыл, в чем преимущество украинских генералов над российскими: видео

Бывший российский политик и на сегодняшний день журналист Максим Кац сообщил о том, что командование ВС РФ находится буквально в «другой реальности», нежели высшие должностные лица Украины, которые управляют ВСУ.