РФ может начать войну против Швеции и Финляндии: представитель Кремля сделал тревожное заявление

Заместитель представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский начал открыто угрожать странам Скандинавии. По его словам, Россия может начать так называемую «спецоперацию» в Швеции, а также Финляндии.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил официальный телеграм-канал ВСУ, передает «УРА-Информ».

«Только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Североатлантического альянса окажутся там, то данные территории станут возможной целью для военных Российской Федерации», – процитировали Полянского военные Украины.

Что более тревожно, Полянский даже сделал заявление о ядерном оружии. Он сказал при международных представителях, что, если ядерной державе кто-то угрожает, то учитывать необходимо и все остальные варианты.

К сожалению, так и неизвестно, какую именно угрозу НАТО несет для Кремля. Однако известно то, что Финляндия уже начала готовить свои войска к возможным провокациям на границе и даже полноценной войне.

Напомним, Москва будет пытаться прекратить войну – Пионтковский поделился прогнозом по войне.