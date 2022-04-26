Германия планирует отправить тяжелое вооружение в Украину: речь идет о “Гепардах”

Согласно информации, решение по этому вопросу в принципе принято

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на совещании на авиабазе Рамштайн заявит о поставках зенитных установок «Гепард» в Украину. Танки происходят из бывших запасов Бундесвера.

По данным dpa и «Süddeutsche Zeitung», правительство Германии хочет разрешить поставку в Украину тяжелой техники с промышленных складов, пишет УРА-Информ.

С этой целью производитель вооружений Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должен получить добро на продажу отремонтированных зенитных артиллерийских установок “Гепард” из бывших запасов Бундесвера. Согласно информации, решение по этому вопросу в принципе принято.

KMW имеет двузначное количество этих танков из расформированной ПВО Германии. «Гепард» может применяться и против наземных целей.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (от правящей социал-демократической партии СДПГ) должна выступить с речью на базе Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц во вторник. Министр обороны США Ллойд Остин пригласил представителей около 40 стран на конференцию на крупнейшую авиабазу США за пределами США. Там должны обсудить помощь Украине.

Ранее мы сообщали, что Блинкен и Остин тайно посетили Киев.