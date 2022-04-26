В Николаеве готовятся к полномасштабному вторжению оккупантов

Россияне хотя т сделать сухопутный коридор из Приднестровья до Донбасса.

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Российская армия накапливает войска и технику в Херсоне, чтобы предпринять попытку пойти в наступление на Николаев, а потом и на Одессу. Задачей россиян является сделать сухопутный коридор от Приднестровья до Донбасса.

О ситуации в Николаеве рассказал мэр города Александр Сенкевич. Он считает, что россияне не просто так накапливают технику и военных и хотят пойти в наступление на Николаев, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

“И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева. Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как на окраинах города, так и внутри. Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем. Кроме того, мы еще вытаскиваем с полей российскую военную технику… Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению”, – заявил Сенкевич.

Он добавил, что россия хочет отрезать Украину от моря.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Запорожье.