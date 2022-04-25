Блинкен и Остин тайно посетили Киев: главное из встречи с Зеленским

Важная встреча вчера состоялась в столице Украины.

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Главный дипломат и министр обороны США посетили Киев в воскресенье и использовали первый официальный визит в Украину после российского вторжения, чтобы объявить о постепенном возвращении американских дипломатов в страну. Представители США заявили об увеличении помощи Украине в сфере безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин отправились в субботу в Польшу, а затем в воскресенье в Украину, где встретились с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента, пишет УРА-Информ.

Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до вторжения 24 февраля, перенеся часть своих задач во Львов, а затем в Польшу.

Американские дипломаты возобновят «ежедневные поездки» через границу во Львов на следующей неделе, а официальные лица планируют вернуться в миссию в Киеве, сообщил представитель Госдепартамента.

Цель визита состояла в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, а также представители США пообещали Украине новую помощь в размере 713 миллионов долларов.

Также было подчеркнуто изменение хода конфликта, поскольку украинские силы, вооруженные оружием, поступающим с Запада, успешно отразили нападение России на Киев.

По имеющимся данным, Блинкен и Остин около 90 минут разговаривали с Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и другими официальными лицами.

Чиновники отказали представителям СМИ в сопровождении их в Украину, сославшись на соображения безопасности.

Ранее мы сообщали, что по Украине воздушная тревога, слышны взрывы в Одесской, Винницкой и Львовской областях.