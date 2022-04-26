Вторжение России в Украину безосновательно, бессмысленно и незаконно. – министр обороны США

На американской военной базе Рамштайн в Германии началась важная для Украины встреча

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На американской военной базе Рамштайн в Германии началась встреча представителей оборонных ведомств нескольких десятков стран, входящих и не входящих в НАТО. Их созвал министр обороны США Ллойд Остин.

– Вторжение России в Украину безосновательно, бессмысленно и незаконно. Это оскорбление для правилах основанных на порядке, заявил американский чиновник, пишет УРА-Информ.

Как сообщил Пентагон, на конференцию, организованную США, были приглашены представители около 40 стран. Предметом обсуждения станет как текущая помощь Украине, так и долгосрочное усиление украинской армии.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что круг тем для обсуждения будет широким — от недавних оценок ситуации на поле боя на востоке Украины через укрепление базы оборонной промышленности до обсуждения будущих оборонных потребностей Украины.

Во время открытия встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «война в Украине вступает в новую фазу». – Но никто не поверит тому, что говорит Владимир Путин и каковы его претензии. Он подчеркнул, что вторжение России не имеет шансов на успех, его невозможно защитить.

Он добавил, что «Россия ведет войну по своему выбору, чтобы удовлетворить амбиции одного человека». «Украина борется из-за необходимости защищать свой суверенитет, демократию и народ», — сказал Остин.

Ранее мы сообщали, что Германия планирует отправить тяжелое вооружение в Украину.