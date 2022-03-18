Взять Киев у россии никак не получится, даже окружить не смогут – Арестович

Советник Офиса президента Украины рассказал о ситуации в столице.

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У россии нет никаких шансов взять Киев. Такое мнение выразил советник Офиса преидента Украины, военный эксперт Алексей Арестович.

В эфире ФЕЙГИН LIVE у Арестовича спросили есть ли шанс у российской армии взять Киев, пишет УРА-Информ.

“Нечем и неким. Вокруг Киева 15-16 БТГ, а большой Киев по окружной – это 150 километров. На батальон это десять километров городской застройки, да и еще с пригородами, то о чем можно говорить. Идут артиллерийские дуэли, мы конкретно их лупим. Шансов продвинуться нет”, – заявил Арестович.

“Как войска, которые проходили Бучу и Гостомель 12 суток, малюсенький пригород, которых мы туда наполовину отпинали, как они могут Киев взять. Киев – огромный город с пригородами по 200-250 тысяч. Там везде наши войска, тероборона, местные жители. Это технически нерешаемая задача. Взять Киев нет. Ни за сутки, ни за десять, ни за месяц. Даже окружить не смогут”, – добавил он.

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