Россия ракетами обстреляла Львов – Садовый рассказал подробности (ВИДЕО)

Мэр города рассказал, куда попали ракеты.
Сегодня утром, 18 марта, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову. Местные жители сообщили, что взрывы были слышны в районе местного аэропорта.
Львовский городской голова Андрей Садовый на своей странцие в Фейсбук сначала написал, что Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Однако он добавил, что в сам аэропорт россияне не попали, пишет УРА-Информ.
В своем сообщении он отметил, что в постройках АТП-1 были повреждены окна. Также он попросил не публиковать фотографии и видео с места, куда попали ракеты.
Позже Садовый обновил информацию и сообщил, что несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены.
“Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и соответствующие коммунальные службы”, – добавил мэр Львова.
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