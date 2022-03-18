Россия ракетами обстреляла Львов – Садовый рассказал подробности (ВИДЕО)

Мэр города рассказал, куда попали ракеты.

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Сегодня утром, 18 марта, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову. Местные жители сообщили, что взрывы были слышны в районе местного аэропорта.

Львовский городской голова Андрей Садовый на своей странцие в Фейсбук сначала написал, что Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Однако он добавил, что в сам аэропорт россияне не попали, пишет УРА-Информ.

В своем сообщении он отметил, что в постройках АТП-1 были повреждены окна. Также он попросил не публиковать фотографии и видео с места, куда попали ракеты.

Садовий: "Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту» pic.twitter.com/bs79FGcwgv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022

Позже Садовый обновил информацию и сообщил, что несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены.

“Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и соответствующие коммунальные службы”, – добавил мэр Львова.

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