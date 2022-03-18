Общество

Россия ракетами обстреляла Львов – Садовый рассказал подробности (ВИДЕО)

Мэр города рассказал, куда попали ракеты.

Время чтения: 42 Секунд

Сегодня утром, 18 марта, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову. Местные жители сообщили, что взрывы были слышны в районе местного аэропорта.

Львовский городской голова Андрей Садовый на своей странцие в Фейсбук сначала написал, что Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Однако он добавил, что в сам аэропорт россияне не попали, пишет УРА-Информ.

В своем сообщении он отметил, что в постройках АТП-1 были повреждены окна. Также он попросил не публиковать фотографии и видео с места, куда попали ракеты.

Позже  Садовый обновил информацию и сообщил, что несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены.

“Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и соответствующие коммунальные службы”, – добавил мэр Львова.

Ранее мы сообщали, что Чернигов находится на грани гуманитарной катастрофы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Война в Украине: потери россии по состоянию на 18 марта

Российские оккупанты продолжают нести потери.

В Украине не осталось места, где нет военной угрозы – глава МВД

Денис Монастырский рассказал о ситуации в стране.

Мариуполь разгромлен на 90 процентов – заместитель городского головы

Сергей Орлов рассказал о ситуации в городе.

В Украине ввели общенациональную минуту молчания

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Причин катастрофического провала россиян в Украине много – американский генерал

Дэвид Петреус высказал свое мнение о войне в Украине.

Мобилизация в Украине: стартовал новый этап, кого призовут

Будут призывать даже тех, кто ранее не служил.