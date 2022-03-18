Политика

россия уже угрожает Грузии ракетным ударом: что произошло

Похоже, что в рф уже совсем все тронулись.

Время чтения: 45 Секунд

В российской федерации похоже намерены в ближайшее время вести военные действия не только с Украиной. Там уже заявили о том, что могут нанести ракетные удары и по Грузии.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил, что якобы россия может нанести ракетные удары по Тбилиси, если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на ее территории якобы американские биолаборатории, пишет УРА-Информ со ссылкой на ИА REGNUM.

“Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим “операцию” в Украине, пара крылатых ракет по Грузии — это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит”, – заявил так называемый эксперт.

Он добавил, что Запад только покричит, но ничего больше не сделает.

Ранее мы сообщали, что россия ракетами обстреляла Львов.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
1 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Дания готова ввести войска в Украину в составе миротворческой миссии

Смелое заявление.

Эксперт об обстреле Львова: атака с подводной лодки может свидетельствовать о двух вещах

Мацей Матысяк высказал свое мнение.

Взять Киев у россии никак не получится, даже окружить не смогут – Арестович

Советник Офиса президента Украины рассказал о ситуации в столице.

Стали известны новые требования Путина к Украине: список

О них рассказал турецкая сторона.

Стало известно, где Путин прячет свою любовницу и детей

По данным СМИ все они находятся в Швейцарии.

Хоть кто-то: Литва просит ООН закрыть небо над Украиной

Первая страна пошла на такой шаг.