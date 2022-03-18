россия уже угрожает Грузии ракетным ударом: что произошло

Похоже, что в рф уже совсем все тронулись.

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В российской федерации похоже намерены в ближайшее время вести военные действия не только с Украиной. Там уже заявили о том, что могут нанести ракетные удары и по Грузии.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил, что якобы россия может нанести ракетные удары по Тбилиси, если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на ее территории якобы американские биолаборатории, пишет УРА-Информ со ссылкой на ИА REGNUM.

“Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим “операцию” в Украине, пара крылатых ракет по Грузии — это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит”, – заявил так называемый эксперт.

Он добавил, что Запад только покричит, но ничего больше не сделает.

Ранее мы сообщали, что россия ракетами обстреляла Львов.