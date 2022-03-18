Политика

Стали известны новые требования Путина к Украине: список

О них рассказал турецкая сторона.

Время чтения: 46 Секунд

Президент россии Владимир Путин рассказал о требованиях, который он якобы выставил Украине. О них он рассказал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Присутствовавший во время разговора пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин рассказал, чего именно требует российский президент от Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Калин отмечает, что в список требований входит нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО. Этот пункт, скорее всего, Украина может выполнить, ведь по словам президента Украины Владимира Зеленского, НАТО и так не готово принять Украину.

Второй пункт требований рф – разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает для себя достаточным. При этом подробностей по этому пункту нет.

Также среди требований Путина обеспечение «защиты русского языка в Украине», а также «денацификация». Также российский президент  озвучил определенные требования относительно временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, но Калин не стал разглашать детали.

Ранее мы сообщали, что российская армия оказалась Красной армией в ее худших проявлениях.

Счастлив
Счастлив
60 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
40 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Дания готова ввести войска в Украину в составе миротворческой миссии

Смелое заявление.

Эксперт об обстреле Львова: атака с подводной лодки может свидетельствовать о двух вещах

Мацей Матысяк высказал свое мнение.

россия уже угрожает Грузии ракетным ударом: что произошло

Похоже, что в рф уже совсем все тронулись.

Взять Киев у россии никак не получится, даже окружить не смогут – Арестович

Советник Офиса президента Украины рассказал о ситуации в столице.

Стало известно, где Путин прячет свою любовницу и детей

По данным СМИ все они находятся в Швейцарии.

Хоть кто-то: Литва просит ООН закрыть небо над Украиной

Первая страна пошла на такой шаг.