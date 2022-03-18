Стали известны новые требования Путина к Украине: список

О них рассказал турецкая сторона.

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Президент россии Владимир Путин рассказал о требованиях, который он якобы выставил Украине. О них он рассказал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Присутствовавший во время разговора пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин рассказал, чего именно требует российский президент от Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Калин отмечает, что в список требований входит нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО. Этот пункт, скорее всего, Украина может выполнить, ведь по словам президента Украины Владимира Зеленского, НАТО и так не готово принять Украину.

Второй пункт требований рф – разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает для себя достаточным. При этом подробностей по этому пункту нет.

Также среди требований Путина обеспечение «защиты русского языка в Украине», а также «денацификация». Также российский президент озвучил определенные требования относительно временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, но Калин не стал разглашать детали.

Ранее мы сообщали, что российская армия оказалась Красной армией в ее худших проявлениях.