Российская армия оказалась Красной армией в ее худших проявлениях – Арестович

Советник Офиса президента прокомментировал действия российской армии в Украине.

Время чтения: 55 Секунд

Советник Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович прокомментировал слова американских военных экспертов о том, что российская армия оказалась не такой сильной, как сама и заявляла.

“Российская армия оказалась Красной армией в ее худших проявлениях. У Красной армии были свои сильные стороны, но они не сумели их развить. Эта компания (россии) строилась на шоке и трепете. Десант Гостомеля был особенно показательным… Такой же планировался на Печерком. Но поскольку завяз гостомельский, решили на Печерск не высаживаться и кинуть все туда”, – сказал Арестович в эфире ФЕЙГИН LIVE, пишет УРА-Информ.

Он отметил, что у россиян есть элитные войска, но за всем этим стоят танки, пехота, которые плохо научены и снабжены. У них также уровень боевой подготовки очень низкий. При этом российские военные идут одной большой колонок и по них очень легко бомбить. А распустить их не могут, так как все просто разбегутся.

Арестович рассказал показательную историю с Чернобаевкой, где россияне трижды ставили там вертолеты за десять дней в одно и тоже место и трижды Украина накрывала это место.

Ранее мы сообщали, что все в мире считали, что Украина за 48 часов будет оккупирована Россией.