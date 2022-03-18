Политика

Стало известно, где Путин прячет свою любовницу и детей

По данным СМИ все они находятся в Швейцарии.

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Любовница Владимира Путина Алина Кабаева, скорее всего, скрывается в Швейцарии со своими четырьмя детьми, сообщают источники New York Post. В сети была запущена петиция с требованием их выдворения из страны. Ее подписали более 50 тысяч человек.

«Почему, учитывая масштабы санкций, наложенных на Россию, вы продолжаете принимать у себя ее и ее семью, в то время как Путин разрушает жизни миллионов», — пишут петиционеры швейцарским властям на сайте change.org, отмечает УРА-Информ.

Кабаева, считающаяся спутницей жизни президента россии, является бывшей олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира по спортивной гимнастике.

«Пока Путин осуществляет свою атаку на Украину, нацеливаясь на невинных граждан и вызывая кризис с беженцами, его семья прячется в уединенной и безопасной горной хижине где-то в Швейцарии», — сказал источник американской газеты.

По неподтвержденным данным СМИ, у пары есть 7-летние близнецы, родившиеся в Лугано, Швейцария, и 3-летние близнецы, родившиеся в Москве.

И дети, и сама Кабаева, скорее всего, являются гражданами Швейцарии.

38-летняя Кабаева редко появляется на публике и не раскрывает подробности своей личной жизни. В 2007–2014 годах она была депутатом нижней палаты российского парламента, Государственной Думы, от путинской партии «Единая Россия».

Ранее мы сообщали, что самолет Лаврова, летевший в Пекин, развернулся в Москву.

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