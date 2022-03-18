Эксперт об обстреле Львова: атака с подводной лодки может свидетельствовать о двух вещах

Мацей Матысяк высказал свое мнение.

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Россияне обстреляли Львов. Ракеты были запущены с подводной лодки в Черном море. Это может свидетельствовать о двух вещах заявил в эфире TVN24 полковник Мацей Матысяк, эксперт фонда Stratpoints, бывший замглавы Служба военной контрразведки Польши.

Россия как сверхдержава имеет возможность поражать цели, в том числе и с помощью подводных лодок. Как правило, это ракеты, используемые и сухопутными войсками, только в морском варианте, — пояснил он, пишет УРА-Информ.

Он добавил, что запуск ракет с подводных лодок «может свидетельствовать о двух вещах». – Что Россия значительно сократила ресурсы имеющейся у нее техники и вынуждена использовать подводные лодки или испытывает возможности поражения целей с помощью флота, боевых кораблей, – сказал Матысяк.

Эксперт также объяснил, как работают маневрирующие ракеты. – Они могут самостоятельно выбирать параметры полета, маневрировать, уклоняться, выбирать траекторию и траекторию полета независимо от оператора. Это очень продвинутый вид оружия, способный летать на очень малых высотах и ​​с очень высокой скоростью. Именно поэтому их трудно обнаружить и еще труднее бороться с ним, пояснил он.

Напомним, что сегодня утром россия ракетами обстреляла Львов.