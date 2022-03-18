Политика

Дания готова ввести войска в Украину в составе миротворческой миссии

Смелое заявление.

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Правительство Дании готово отправить войска в Украину в рамках миротворческой миссии, заявил министр обороны Мортен Бодсков. Как отмечает портал euroactiv, это ответ на предложение Польши о необходимости такой миссии в Украине.

«Правительство Дании готово отправить войска в Украину в рамках миротворческой миссии, если это может способствовать прекращению этой кровопролитной войны», — заявил Бодсков перед встречей министров обороны стран НАТО в среду в Брюсселе, пишет УРА-Информ.

«У нас есть многолетний опыт такой работы, и я определенно верю, что Дания может принять участие и изменить ситуацию», — добавил он.

Министр обороны также заявил о готовности усилить контингент в Прибалтике, где уже присутствуют датские солдаты и самолеты. Он также напомнил, что после предупреждения генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия может применить биологическое или химическое оружие в Украине, Дания направила оборудование для выявления «таких злодеяний».

Поскольку Дания является членом НАТО, ее солдаты не могут в настоящее время принимать участие в конфликте, происходящем в Украине, пишет euroactiv. Но она добавляет, что премьер-министр Метте Фредериксен заявила на прошлой неделе, что «нет никаких юридических препятствий для выезда в Украину» для датских добровольцев, которые хотели бы воевать на стороне украинской армии.

Ранее стали известны новые требования Путина к Украине.

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