Стало известно, что на Банковой намерены производить некоторые манипуляции с общественным мнением внутри государства. Фактически, по версии инсайдера Офиса Президента, речь идет о плане по консолидации общественных масс, а также об особом решении по Минским договоренностям.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП поведал о том, что на Банковой выдумали новейший способ по консолидации социума. Так же будет полный отказ от выполнения Минских соглашений, к которым подбивает Российская Федерация Киев. Цель компании относительно банальна: продемонстрировать сильного президента, который может противостоять факторам извне», — сообщил источник.

Следом он сказал, что технологи ОП считают вышеупомяную модель идеальной для украинского избирателя. Более того, были получены данные закрытой социологии, которая продемонстрировала, что многие люди внутри страны против внешнего управления. Так же источник подтвердил, что в украинском обществе нет поддержки по реализации Минских соглашений.

Если же задумка будет реализована соответствующим образом, то Зеленский, вероятно, сумеет завоевать симпатию среди украинцев. Однако известно, что план может не удаться из-за ряда факторов.

Напомним, Данилов объяснил, что сделает Украина, если Беларусь наложит эмбарго.