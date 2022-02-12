Данилов объяснил, что сделает Украина, если Беларусь наложит эмбарго

В СНБО рассказали, какой план действий есть у Киева, если со стороны Беларуси будет прекращены поставки Украине горюче-смазочных материалов и электричества.

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Об этой информации сообщил «Брифинг Данилова», передает Ura-inform.

Об этом заявлено 11 февраля в ходе брифинга секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексеем Даниловым.

С его слов, на данный момент со стороны северного соседа поставки ещё продолжаются.

«Однако у нас есть план действий на любую ситуацию, которая может сложиться… На сегодняшний день мы не видим прекращения поставок. Беларусь по-прежнему продолжает поставлять топливо в Украину. В том случае, если она откажется от поставок, мы знаем, где мы будем брать топливо», — сказал Данилов.

Секретарём СНБО было добавлено, что если со стороны Российской Федерации будет принято решение на блокаду портов Украины в Азовском и Черном морях, то «у нас есть Европа».

Все объёмы, которые необходимы Украине, сказал Данилов, начнут поставлять оттуда железнодорожным сообщением.

Напомним, ранее сообщалось, В МИД Украины выставили ультиматум России: «У РФ есть 48 часов».