Происшествия

Почти по всему Донецку прокатилась взрывная волна: что случилось

Пабликами, подконтрольными незаконным вооружённым формированиям сообщается, что в оккупированном Донецке, примерно, в 15.15 по московскому времени по всему городу слышался звук очень громкого взрыва.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

А после него, практически по всему городу прокатилась взрывная волна. В частности сообщается, что звук  был слышен в Куйбышевском и Киевском районах. Более подробной информации пока предоставлено не было.

Дончане очень напуганы произошедшим событием, и в неподконтрольном Украине Донецке уже началась паника. Местные жители в социальных сетях делятся информацией и пытаются выяснить, что же это могло быть.

 «Что уже началось?»;

«что же случилось?»;

«В Куйбышевском было слышно»; «На Петровке слышали»;

«Слышно было в киевском, но сказать, что очень мощная…».

Возможно, позже, по этому поводу появится хоть какая-то информация.

Напомним, ранее сообщалось, Жители ОРДО озвучили примету, когда ждать начала «заварушки»

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