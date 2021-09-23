Политика

Бородай получил депутатский мандат в Госдуме РФ, и сразу же призвал уничтожить Украину

Первый главарь боевиков ДНР Александр Бородай стал депутатом Госдумы

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Первый «руководитель правительства «ДНР», который ранее баллотировался в Госдуму РФ от пропутинской партии «Единая Россия», получил депутатский мандат. Первым делом новоиспеченный депутат призвал уничтожить Украину. Об этом сообщил член ТКГ по Донбассу Денис Казанский, передает УРА-Информ.

«Первый главарь боевиков ДНР Александр Бородай стал депутатом Госдумы от Единой России и снова призвал уничтожить Украину, ОПЗЖ поздравила Единую Россию с победой и пожелала таким Бородаям удачи…», — отметил Казанский в Twitter.

Стоит отметить, что Российская Федерация все года войны на оккупированном украинском Донбассе придерживается позиции, что то, что происходит на востоке Украины — это внутренний гражданский конфликт.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Российской Федерацией Донецке открыли офис российской партии «Справедливая Россия — За правду». В ответ на это правительство Украины поднимет вопрос перед международным сообществом о непризнании итогов выборов в Госдуму РФ.

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