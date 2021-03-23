Политика

Украина готовит серьезный ответ России: «под прицелом» вся Госдума

В Донецке открыли офис российской партии

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В оккупированном Российской Федерацией Донецке открыли офис российской партии «Справедливая Россия — За правду». В ответ на это правительство Украины поднимет вопрос перед международным сообществом о непризнании итогов выборов в Госдуму РФ. Об этом в эфире «Украина 24» заявил член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

«Это продолжение политики России по интеграции оккупированных территорий в политической, экономической и культурной сферах. Какой должна быть реакция? Я думаю, мы должны будем ставить вопрос о признании выборов в Госдуму России, которые состоятся в сентябре нелегитимными перед международным сообществом, если эти выборы пройдут на оккупированной территории «, — отметил Гармаш.

Стоит отметить, что «Справедливая Россия» имеет свою фракцию в Госдуме РФ.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что самоправозглошенное правительство республики не будет препятствовать проведению предвыборной агитации кандидатам в депутаты Государственно думы Российской Федерации на территории ОРДО. 

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