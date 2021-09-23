23 дня в реанимации: в Днепровской области медики спасли жизнь безнадежно раненному бойцу в зоне ООС

Самые долгие часы врачебных переживаний и решений он провел в Мечникова

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Сотрудники медицины в Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова спасли жизнь украинского бойца за свободу из зоны ООС. У мужчины было крайне серьезное ранение головы, которое он получил в результате выстрела снайпера. Об этом написал генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко в Фейсбук, передает УРА-Информ.

«Самые долгие часы врачебных переживаний и решений он провел в Мечникова. 23 дня в реанимации, 10 дней в коме. Пулевое диаметральное ранение головы на вылет. Первая мысль — шансов нет. Реаниматологи, нейрохирурги, операции и выхаживания, волонтеры из Днепра и Львова — все в Мечникова до упора боролись за жизнь Андрея», — отметил Рыженко.

Украинского бойца перевели в госпиталь с положительной динамикой. Вскоре мужчина будет отправлен на реабилитацию во Львов.

Ранее сообщалось, что транспортное средство первого помощника шестого главы государства Сергея Шефира обстреляли с целью его убийства.