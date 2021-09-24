Школы закроют — в ОРДО вводят новые карантинные ограничения

Будут и другие ограничения

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Уже с 27 сентября в ОРДО усилят карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Местные паблики сообщили последние новости.

Так стало известно, что все учащиеся общеобразовательных учреждений с 1 до 11 классов с понедельника, 27 сентября, уйдут на каникулы на минимум на три недели, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Интересно, что в местных властях ссылаются на данные ВОЗ, якобы этого периода должно быть достаточно для прерывания цепочки передачи коронавируса.

Также с 27 сентября учреждения среднего и высшего профессионального образования (СПО и ВПО) переходят на дистанционное обучение также на три недели, но это не касается выпускных курсов.

Также местные «власти» вновь планируют запретить или ограничить массовые мероприятия (концерты, сходы, скопления людей) и личные приемы граждан. В заведениях общественного питания контроль масочного режима и рассадки — заполненность до 50%.

Сообщается, что в ближайшее время должны быть опубликованы соответствующие документы.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» обновили перечень документов для прохождения КПВВ.