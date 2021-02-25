Политика

Жители ОРДЛО смогут голосовать на выборах в Госдуму: в ЦИК РФ назвали правила

Жители временно оккупированных украинских территорий, имеющие гражданство РФ, будут иметь возможность проголосовать

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Граждане, которые проживают на территориях ОРДЛО, а также имеют паспорта РФ смогут проголосовать на выборах в Госдуму Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РФ, передает УРА-Информ.

«На территории России граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ, имеют возможность проголосовать на выбранном ими избирательном участке после включения в список избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, поданного в установленном порядке (технология „Мобильный избиратель“)» — отметили в ЦИК РФ.

При этом, там добавили, что жители временно оккупированных украинских территорий, имеющие гражданство РФ, будут иметь возможность проголосовать на «специальном» избирательном участке, который будет определен именно для голосования таких лиц.

Ранее сообщалось, что в так называемой «ДНР» сообщили о том, что якобы украинские военные обстреляли позиции боевиков в неподконтрольной Украине Еленовке под Донецком. Местные «власти» добавили, что обстрел пришелся на жилой сектор.

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