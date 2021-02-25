Технологии

Android Auto с играми и функцией разделения экрана

Очредные изминения в Android Auto

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Google анонсировал несколько обновлений своего автомобильного интерфейса. Отныне Android Auto сможет предложить пассажирам немного больше развлечений.

Изменился интерфейс самого ПО. Он включил, среди прочего ярлыки для облегчения доступа к отдельным функциям. В случае автомобилей с более широкими дисплеями Android Auto сможет отображать разделенный экран, что позволит, например, одновременно отображать экран навигации Google Map и элементы управления мультимедиа. Технологический гигант также позаботился об удобстве водителя, представив опцию приватного экрана — благодаря ей вы можете контролировать, когда система появляется на дисплее, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Но это не все. Обновления добавляют в Android Auto несколько автомобильных игр. Что интересно, это не типичные компьютерные игры, требующие нашего внимания, а только голосовые игры – при участии Google Assistant.

В приложение также были добавлены пользовательские обои, позволяющие выбирать из множества цветовых оттенков, а не придерживаться классического вида.

Google объявила, что обновление будет работать с любым телефоном под управлением Android 6.0 или более поздней версии. Пользователи должны начать получать обновления в ближайшие дни.

Ранее мы сообщали, что Google Maps получил темный режим.

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