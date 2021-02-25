Вакцина в Украине: стало известно, сколько людей получили прививку за сутки

Прививки были сделаны в разных областях Украины

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Вчера, 24 февраля, на территории украинского государства началась вакцинации против COVID-19. За первые сутки в Украине вакцинацию прошли 159 граждан страны. Об этом сообщает «Коронавірус.Інфо», передает УРА-Информ.

Прививки были сделаны в разных областях Украины.

Так, в Винницкой области прививку поставили 10 гражданам. В свою очередь, на территории Житомирской области вакцинировалось 40 человек. В Киевской области вакцинировались 19 человек. Также известно, что в Черкасской области было поставлено 80 прививок, в то время, как в Черниговской вакцинировалось 10 граждан Украины.

Стоит отметить, что по состоянию на вчерашний день не было получено ни одного сообщения от ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» о зарегистрированных осложнениях после иммунизации.

Ранее сообщалось, что доктор из Черкасс, который работает реаниматологом, Евгений Горенко стал первым гражданином Украины, который получил прививку от коронавирусной инфекции нового поколения.