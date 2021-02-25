Общество

Нам нужно быть готовыми ко всему — Пушилин заволновался

Все из-за так называемого «обстрела» Еленовки

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В так называемой «ДНР» сообщили о том, что якобы украинские военные обстреляли позиции боевиков в неподконтрольной Украине Еленовке под Донецком. Местные «власти» добавили, что обстрел пришелся на жилой сектор.

В результате обстрела была повреждена электроподстанция, при этом информации о пострадавших нет. В связи с этой информацией к общественности решил обратиться лидер боевиков Денис Пушилин, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Он заявил, что после обстрелов Еленовки от украинской стороны можно ожидать всего- что угодно.

«Это вызывает очень серьезные вопросы. Какие следующие действия мы увидим со стороны Украины? И где реакция со стороны тех, кто гарантирует мирный переговорный процесс? Мы не видим, к сожалению, этой реакции. Нам нужно быть готовыми ко всему», — заявил Пушилин.

Ранее лидер боевиков обратился к местным жителям 23 февраля.

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