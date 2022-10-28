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Ученые предупредили, чем может закончиться поздний прием ужина: новое исследование

Ирина

Исследователи из Brigham and Women’s Hospital обнаружили экспериментальные доказательства того, что поздний прием пищи снижает расход энергии, усиливает чувство голода и изменяет жировые отложения на молекулярном уровне таким образом, что это может увеличить риск ожирения.

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Об этой информации сообщили в SciTechDaily, передает «УРА-Информ».

«Мы хотели протестировать механизмы, которые могли бы объяснить, почему поздние приемы пищи увеличивают риск ожирения», — говорит первый автор исследования, доктор С. Фрэнк Шеер.

Ученый является директором программы медицинской хронобиологии в отделении расстройств сна и в больнице Дейли Бригам, поэтому точно знает, какие изменения происходят в организме человека в течение дня. Его команда пытается понять, почему поздние приемы пищи увеличивают риск ожирения и жировых отложений и снижают шансы на успешную потерю веса.

Его коллега Нина Вуевич так сформулировала вопрос ученого: если все равны, имеет ли значение время, которое мы едим? Группа исследователей обнаружила, что откладывание приема пищи на четыре часа оказывает значительное влияние на то, насколько вы голодны, как вы сжигаете калории после еды и как ваше тело откладывает жир.

Эксперимент

В исследовании приняли участие 16 человек с индексом массы тела от избыточного веса до страдающих ожирением. Каждый участник выполнил два лабораторных протокола: один с тщательно спланированным утренним приемом пищи, а другой с теми же приемами пищи, но сдвинутыми на четыре часа позже.

За две-три недели до начала каждого протокола участники начинали следовать графику сна, установленному исследователями. Они также перешли на тестовую диету за три дня до начала лабораторных анализов. Благодаря этому они не претерпели кардинальных изменений в образе жизни.

В ходе исследования специалисты контролировали температуру тела участников и расход энергии, а также часто брали небольшие образцы крови в течение дня. Субъекты также регистрировали голод и аппетит.

Кроме того, исследователи взяли биопсию жира у некоторых участников, чтобы измерить, как время приема пищи влияет на молекулярные механизмы адипогенеза (образование адипоцитов, то есть жировых клеток) и, следовательно, на накопление жира в организме. Исследователи хотели сравнить паттерны экспрессии генов между двумя разными протоколами кормления, ранним и поздним.

«Говорящие» результаты

Результаты показывают, что прием пищи позже значительно увеличивает чувство голода и изменяет действие гормонов лептина и грелина, которые отвечают за аппетит и тягу к еде. В частности, уровень грелина, сигнализирующего мозгу о сытости, через 24 часа после позднего приема пищи был ниже, чем после раннего ужина.

Когда участники ели позже, они сжигали калории медленнее и демонстрировали экспрессию генов в жировой ткани для увеличения адипогенеза и уменьшения липолиза (расщепления жира), то есть количество зубного налета постепенно увеличивалось.

Но почему все так?

Вуевич объясняет, что эти результаты не только согласуются с множеством исследований, указывающих на опасность позднего приема пищи, но и проливают новый свет на то, как это происходит. Используя рандомизированное перекрестное исследование и тщательный мониторинг поведенческих факторов и факторов окружающей среды, таких как физические упражнения, осанка, сон и воздействие света, исследователи смогли выявить изменения в различных системах контроля энергии в организме, которые являются индикаторами того, как наш организм использует пищу.

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