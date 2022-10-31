У РФ серьезные проблемы с черноморским флотом: эксперт сообщил, в каком он состоянии

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выяснил важную информацию касательно боевых кораблей Российской Федерации в Черном море. Как оказалось, у РФ существует целый ряд проблем с черноморским флотом.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Отныне россияне не смогут использовать свой флот в акватории Черного моря для того, чтобы обстреливать побережье городов Украины с помощью артиллерии, не говоря уже о высадке морского десанта», – сказано в сообщении.

Далее эксперт добавил, что роль черноморского флота уже минимизирована. По его словам, она сейчас заключается в том, чтобы уничтожать инфраструктурные объекты с помощью ракет типа «Калибр».

«Угроза все-таки есть. Но флот точно не использовался для таких целей. У него был более широкий потенциал», – сообщил Мусиенко в конце.

Напомним, Пентагон сказал, когда РФ применит «грязную бомбу»: официальное заявление Остина.