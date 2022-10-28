Армия РФ снова может выдвинуться на Киев: Генштаб предупредил граждан Украины

Стало известно, что российская армия может атаковать Киев из Белоруссии через Чернобыльскую зону или Черниговскую область. Однако есть дополнительная информация, которая может успокоить немало людей.
Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на сведения Генштаба ВСУ, передает «УРА-Информ».
«Они чувствуют, что не смогут прорвать фронт ни на юге, ни на востоке. Поэтому один из вариантов — захватить Киев и ликвидировать военно-политическое руководство. Мы к этому готовы», – сказал Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба.
Тем не менее, никаких точных сроков не было названо. Так же по этому поводу высказываются и разные эксперты, которые говорят о том, что повторный «поход» армии Российской Федерации на Киев очень маловероятен.
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