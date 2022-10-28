Армия РФ снова может выдвинуться на Киев: Генштаб предупредил граждан Украины

Стало известно, что российская армия может атаковать Киев из Белоруссии через Чернобыльскую зону или Черниговскую область. Однако есть дополнительная информация, которая может успокоить немало людей.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на сведения Генштаба ВСУ, передает «УРА-Информ».

«Они чувствуют, что не смогут прорвать фронт ни на юге, ни на востоке. Поэтому один из вариантов — захватить Киев и ликвидировать военно-политическое руководство. Мы к этому готовы», – сказал Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба.

Тем не менее, никаких точных сроков не было названо. Так же по этому поводу высказываются и разные эксперты, которые говорят о том, что повторный «поход» армии Российской Федерации на Киев очень маловероятен.

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