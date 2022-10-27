Ученые назвали главные плюсы одиночества: эксперты сообщили о своем исследовании

Новое исследование предполагает, что некоторые люди делают сознательный выбор быть одинокими, чтобы иметь возможность делать то, что хотят. Но для мужчин и женщин эти понятия разные.

Время чтения: 2 Мин. , 9 Секунд

Об этой информации сообщили в Daily Mail, передает «УРА-Информ».

Исследователи из Университета Никосии на Кипре провели исследование, чтобы выяснить, почему больше людей, чем когда-либо, предпочитают оставаться одинокими. Заинтересовались более 600 респондентов.

Эксперимент продемонстрировал, что основная причина, по которой некоторые люди предпочитают быть одинокими, а не состоять в отношениях, заключается в том, что у них есть больше времени для себя, чтобы сосредоточиться на своих целях и принимать собственные решения. Однако есть и другие интересные результаты.

С чем связано одиночество?

Новое исследование показывает, что все больше и больше людей предпочитают не вступать в брак и оставаться одинокими. Это связано со сложностью выбора идеального партнера и стремлением принимать решения независимо от мнения окружающих. Но один фактор заключается в том, что люди хотят заниматься любимым делом.

Исследователи попросили респондентов перечислить самые большие преимущества самостоятельной жизни, а затем расположили их в порядке важности.

Преимущество для женщин

Самым большим преимуществом для женщин, по-видимому, является то, что они могут сосредоточиться на своей карьере и быстрее достигать своих целей. В качестве важных факторов женщины назвали больше спокойствия, меньше проблем в своей жизни и меньшую уязвимость перед мужчинами, которые могут причинить им физический вред.

“Ссоры могут перерасти в физическое насилие, поэтому избегать таких ситуаций мотивирует женщин, и один из вариантов — не вступать в серьезные отношения”, — говорит Менелай Апостоло из Университета Никосии.

Преимущество для мужчин

Многие мужчины называли свободу действий одной из главных причин избегания брака. Но если для женщин важно молчание, то оказывается, что для мужчин важно иметь больше возможностей для флирта. А это позволяет устанавливать частые, но кратковременные отношения. Хотя среди одиноких женщин некоторые остановились и на этом факторе.

«Мужская репродуктивная функция работает намного лучше, когда у них более одного сексуального партнера». Поэтому бесплатный секс может положительно сказаться на мужском здоровье. Вот почему некоторые мужчины предпочитают краткосрочные, случайные отношения. А может, и тебе понравится», — сообщили эксперты.

Вывод

Главный вывод исследования заключается в том, что чем они старше, тем больше у них причин не вступать в брак, ведь они уже образованные люди со своим мировоззрением. И пол не имеет значения.

Еще одна причина, по которой некоторые люди избегают серьезных отношений, по мнению исследователей, заключается в том, что людям иногда трудно установить нормальные отношения. Поэтому одинокая жизнь без сопутствующих проблем для них более привлекательна.

Исследователи также считают, что одинокие люди стараются избегать любых негативных эмоций, которые могут возникнуть во время серьезных отношений. Это, в свою очередь, влияет на вашу карьеру, внутренние переживания и жизнь в целом. С другой стороны, исследователи отмечают, что одиночки выбирают такой образ жизни, поскольку не хотят принимать компромиссных решений.

Напомним, ученые обнаружили на глубине 500 метров новую экосистему: специалисты раскрыли детали.