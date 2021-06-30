Украина переиграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Украина забила победный гол на 120-й минуте

Время чтения: 51 Секунд

Сборная Украины переиграла команду Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу и пробилась в четвертьфинал Евро-2020.

После выхода Украины с третьего места именно украинцев считали аутсайдерами в противостоянии со шведами, которые выиграли свою группу, и фактически в последнем матче группового турнира победой над Польшей принесли путевку Украине в плей-офф, пишет УРА-Информ.

Матч начался весьма спокойно, пока на 33 минуте прострел Ярмоленко замкнул Зинченко и не вывел Украину вперед. Однако подопечные Шевченко не сумели удержать преимущество до перерыва, Форсберг пробил Бущана с помощью еще и рикошета.

Во втором тайме игра была также весьма равной. Обе команды имели шансы забить второй гол, но в итоге все перешло в дополнительное время. В первом экстра тайме Маркус Даниэльсон сфолил на Артеме Беседине, который вынужден был покинуть поле. Судья посмотрел ВАР и показал шведу красную.

Украинцы долго не могли создать моментов после удаления соперников, но в концовке второго экстратайма Довбык, который появился на поле уже на 105 минуте принес победу Украине.

В четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией.